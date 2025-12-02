"TIM New Music Night": nuovo appuntamento con Sfera Ebbasta

(Teleborsa) - Dopo il successo del primo appuntamento, TIM porta sul palco delSfera Ebbasta, con uno show il 12 dicembre a Milano per ripercorrere e festeggiare con i suoi fan 10 anni di musica e record.è il nuovo format firmato TIM dedicato alla musica live e agli esclusivi party di release degli artisti più amati del panorama italiano. Un format – spiega TIM in una nota – che connette pubblico, artisti e musica attraverso esperienze uniche, dal vivo e in digitale. L'appuntamento con Sfera Ebbasta sarà trasmesso insu @timofficial, il canale Instagram di TIM, e disponibile successivamente on demand su TimVision, per offrire a tutti la possibilità di rivivere l'atmosfera e l'energia del party.Grazie ali clienti TIM avranno la possibilità di vincere l'accesso al party esclusivo del 12 dicembre, solitamente riservato agli addetti ai lavori. Ogni giorno fino all'8 dicembre, si potrà partecipare sull'app My TIM all'estrazione degli inviti.