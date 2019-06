Scuola, Anief annuncia ricorso se Miur nega mobilità annuale ai docenti Fit

(Teleborsa) - Ancora non c'è accordo sulle assegnazioni e le utilizzazioni del prossimo triennio scolastico maintrodotto con il nuovo reclutamento per la scuola secondaria approvato dal decreto legislativo 59/2017.Per il giovane sindacato si sta, infatti, ledendo un diritto: "Questi insegnanti vanno considerati alla stregua di quelli assunti da GaE e da graduatoria di merito. Ricorreremo in tribunale in loro difesa" ha affermato"Per quanto riguarda i docenti del terzo anno Fit non si è ancora raggiunto un accordo con il Ministero sulla loro possibilità di partecipare alle operazioni di mobilità annuale", fa sapere il sindacato in una nota.perché si tratta diche risultano in periodo di prova e formazione, alla pari degli altri colleghi assunti da GaE e da graduatoria di merito del concorso 2016"."Un insegnante che ha superato il periodo di prova, il cosiddetto periodo di straordinariato, ha pieno diritto a partecipare alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.attuata peraltro nei confronti di personale che ha svolto un estenuante percorso formativo propedeutico all’immissione in ruolo".