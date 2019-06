TerniEnergia vola: sottoscritti contratti per cessione impianti fotovoltaici con Mareccio Energia

TerniEnergia

(Teleborsa) -ha sottoscritto tutti i contratti relativi all' operazione di cessione di 22 impianti fotovoltaici , piattaforma di aggregazione di impianti fotovoltaici in Italia di un primario fondo d’investimento, in partnership con lo sponsor LCF Alliance, attraverso la società veicolo Italia T1 Roncolo, a seguito dell’approvazione dell’operazione da parte del comitato di investimento degli Acquirenti.La smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 16 maggio 2019, è stata assistita da Grimaldi Studio Legale, quale advisor legale, con un team coordinato dal Partner, avv. Annalisa Pescatori, e da EnVent Capital Markets come advisor finanziario. Mareccio Energia, Italia T1 Roncolo S.r.l. e LCF Alliance sono state assistite dal Team Energy di Rödl & Partner, con un team capitanato dal Partner avv. Roberto Pera, in qualità di advisor legale.