TXT e-Solutions cede parte della quota in Banca del Fucino per 7,9 milioni di euro

(Teleborsa) - TXT e-Solutions , azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha perfezionato la cessione di parte della partecipazione detenuta in Banca del Fucino, con un incasso complessivo pari a 7,9 milioni di euro. La cessione ha riguardato 3.600.000 azioni, acquisite nel 2021 ad un prezzo di 1,85 euro per azione e cedute in data odierna ad un prezzo di 2,20 euro per azione.



Fino alla data odierna, TXT ha percepito dividendi per 0,4 milioni di euro relativi alle azioni oggetto della cessione. È inoltre previsto l'incasso di un dividendo relativo all'esercizio 2025.



A seguito dell'operazione, TXT detiene 4.129.729 azioni di Banca del Fucino, iscritte in bilancio per un valore complessivo di 9,5 milioni di euro. La società ha reso noto che sono in corso interlocuzioni finalizzate alla possibile cessione della quota residua.

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