Rocket Sharing Company, assemblea approva cessione 51% di Stantup Services a Mexedia

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Rocket Sharing Company
, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, ha approvato cessione della partecipazione detenuta in Stantup Services, corrispondente al 51% del relativo capitale sociale, a Mexedia.
Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 21 maggio
, la società ha fatto sapere che la condizione sospensiva
relativa all'approvazione assembleare della cessione della partecipazione, prevista ai sensi dell'accordo vincolante sottoscritto con Mexedia, si è avverata.
La società ritiene che il perfezionamento dell’operazione di cessione della Partecipazione possa essere completato indicativamente entro la fine del primo semestre 2026
o, tenuto conto dei tempi tecnici a ciò necessari, immediatamente dopo, all’avveramento delle ulteriori condizioni sospensive previste ai sensi dell'Accordo.