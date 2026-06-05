Erg vola in Borsa su doppio upgrade di Kepler Cheuvreux

La prospettive per le energie rinnovabili siano migliorate in Italia e in Europa.

(Teleborsa) - Mattinata sugli scudi per ERG , primario operatore indipendente di energia pulita da fonti rinnovabili, che vola in testa al FTSE Italia Mid Cap (-0,07%) con un progresso del 6,28% a 24,72 euro.



Una performance sostenuta dal doppio upgrade di Kepler Cheuvreux, che ha alzato la raccomandazione da Hold a Buy e portato il target price da 24 a 27 euro.



L'incremento del rating è supportato dalle modifiche normative in Europa che portano a un miglioramento delle prospettive per il settore dello stoccaggio di energia rinnovabile. La Commissione europea, infatti, ha dichiarato che consentirà agli Stati membri di utilizzare lo 0,3% del PIL, dell'1,5% di margine di manovra già concesso per le spese di difesa, per finanziare investimenti volti a passare dai combustibili fossili all'energia verde.



Questa maggiore flessibilità, afferma Kepler, può aiutare gli Stati membri a investire per migliorare le autorizzazioni per le energie rinnovabili e a sostenere la decarbonizzazione industriale attraverso i PPA (Power Purchase Agreement).



"Riteniamo che le prospettive per le energie rinnovabili siano migliorate in Italia e in Europa, mercato principale di ERG, e che il rischio di un intervento politico sulla struttura del mercato... sia stato evitato", osservano gli analisti.







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