Turismo, in Italia le Leggi Regionali cambiano in media ogni anno

(Teleborsa) - L’estate è ormai alle porte e il desiderio di vacanza non fa che accrescersi di giorno in giorno.per le proprie ferie estive , in quella che può considerarsi una vera e propria “giungla” normativa visto che in Italia. Basti sapere che. In particolare il legislatore regionale ha ritenuto di dettagliare i requisiti necessari per numerose forme di ricettività al punto da creare differenze amministrative importanti per situazioni relativamente semplici come Bed & Breakfast o Case Vacanza. Per le medesime tipologie di strutture extra-alberghiere, infatti, i requisiti funzionali e/o dimensionali risultano differenti per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, con l’unica eccezione degli agriturismi.Questo il quadro dipinto dal nuovo studio realizzato dal DEVO Lab - di SDA Bocconi commissionato da Airbnb Italia, dal quale emerge non solo una spiccata tendenza a riformare frequentemente la normativa ma anche a definire in modo disomogeneo categorie di ricettività altrimenti piuttosto banali nelle loro caratteristiche essenziali. Non è solo una questione di zelo di alcuni legislatori.. Campania, Piemonte, Puglia e Sicilia consentono una permanenza massima in una CAV di 90 giorni consecutivi, mentre Basilicata e Liguria fino a 12 mesi. Altri passaggi delle normative regionali riguardano invece la promozione, la metratura oppure la pulizia delle strutture.La normativa regionale del Lazio specifica infatti che le CAV possono essere promosse e commercializzate tramite piattaforme elettroniche gestite da terzi. Quella di Marche e Sardegna sancisce la frequenza di pulizia dei locali e del cambio biancheria, la fornitura di elettricità, acqua e gas; stessi requisiti in Valle d’Aosta, dove però si richiede anche una superficie minima, a partire da 8 mq per le camere da un letto.