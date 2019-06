ENI con Maire Tecnimont per conversione rifiuti non riciclabili in idrogeno e metanolo

ENI

(Teleborsa) - Trasformare i rifiuti in nuova energia, idrogeno e metanolo. È l’obiettivo congiunto di(attraverso la propria controllata per la chimica verde NextChem), che hanno sottoscritto unper lo studio e realizzazione di una tecnologia di conversione, tramite gassificazione ad alta temperatura e a bassissimo impatto ambientale, di rifiuti solidi urbani e plastiche non riciclabili per la produzione idrogeno e metanolo.ENI e NextChem valuteranno sinergicamente dal punto di vista tecnico ed economico l’applicazione della tecnologia, che potrebbe essere realizzata in siti industriali di ENI in Italia. In particolare, il Gruppo del cane a sei zampe ha già manifestato l’interesse a valutare il progetto “Waste to Hydrogen” nella bioraffineria di Venezia, a Porto Marghera, e già realizzato lo studio di fattibilità in collaborazione con NextChem.L’accordo, con il quale ENI è co-developer della tecnologia NextChem, permetterà di applicare concretamente l’economia circolare, dando una seconda vita a centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti non riciclabili attraverso la produzione di prodotti chimici e combustibili, contribuendo così alla sostenibilità ambientale dei siti industriali nell'ambito di un sistema sempre più integrato ed efficiente volto al contenimento e riduzione delle emissioni di CO² in atmosfera."Con questa partnershipche dai rifiuti produrrà carburanti a basso impatto ambientale", ha commentato", ha affermato. "La transizione energetica richiede l’industrializzazione di nuovi processi di trasformazione e con NextChem siamo posizionati per rispondere a questa crescente esigenza di cambiamento".