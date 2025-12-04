Milano 17:35
MAIRE, acquistate azioni proprie per oltre 4,57 milioni di euro

MAIRE, acquistate azioni proprie per oltre 4,57 milioni di euro
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 1 dicembre 2025, MAIRE ha reso noto di aver acquistato, tra il 1° e il 4 dicembre 2025 inclusi, complessivamente 356.495 azioni proprie (corrispondenti allo 0,108% del numero totale di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 12,836 euro, per un controvalore pari a 4.576.096,01 euro.

In seguito agli acquisti effettuati, al 4 dicembre, MAIRE detiene 608.655 azioni proprie.

A Milano, oggi, sostanzialmente invariata la seduta per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

