MAIRE, acquistate azioni proprie per oltre 4,57 milioni di euro

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 1 dicembre 2025, MAIRE
ha reso noto di aver acquistato
, tra il 1° e il 4 dicembre 2025 inclusi, complessivamente 356.495 azioni proprie
(corrispondenti allo 0,108% del numero totale di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 12,836 euro, per un controvalore
pari a 4.576.096,01 euro
.
In seguito agli acquisti effettuati, al 4 dicembre, MAIRE detiene 608.655 azioni proprie.
A Milano, oggi, sostanzialmente invariata la seduta per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.