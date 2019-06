Futures in up grazie alla sospensione dei dazi al Messico

(Teleborsa) -contro l'immigrazione messicana e i mercati di tutto il mondo ricominciano a respirare.Nel dettaglio, a far propendere il Tycoon per questa posizione distensiva il fatto che il Paese vicino di confine abbia accettato, sotto minaccia di vedersi applicata da lunedì un'aliquota del 5% su tutti i prodotti di sua esportazione, di intensificare gli sforzi per arginare il flusso di persone che dal Centro America entrano negli Stati Uniti illegalmente.non solo delle contrattazioni europee ed asiatiche, ma anchesui principali indici a stelle e strisce che, ad un'ora dall'Opening Bell, navigano tutti in territorio positivo.Il derivato sul, abase, si rinvigorisce dellomentre quello sulbase, delloe il future sull'dellobase.