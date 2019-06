Tregua Salvini-Di Maio: governo va avanti, evitare infrazione e tagliare le tasse

(Teleborsa) -. Al termine del vertice a tre a palazzo Chigi, durato circa due ore, prima di salire sulle rispettive automobili, i due vicepremier si sono salutati con una stretta di mano, quasi a suggellare l'intesa ritrovata.che hanno incassato a vicenda qualcosa: Salvini il dl sicurezza-bis che approda sul tavolo del Cdm e Di Maio un’accelerazione sul salario minimo.. L'incontro per Salvini è stato "positivo” con “l’obiettivo comune di evitare l'infrazione garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse”. E ha ribadito: "Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse”.. Il primo obiettivo e la priorità in questo momento - ha sottolineato il leader del M5S - è abbassare le tasse e lavoreremo per questo"., volta ad evitare una procedura di infrazione per il nostro Paese, e per impostare una manovra economica condivisa".a partire dall’agenda per rilanciare l'azione del governo.i "per completare il piano di azione da perseguire sino alla fine della legislatura".“Nel corso della riunione – si legge nella nota di palazzo Chigi -a. Il confronto è stato aperto e molto concreto".