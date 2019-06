Strategie per l'Italia, Patuelli: "Garanzie sociali non sufficienti a rilancio"

(Teleborsa) - Le possibili strategie per affrontare le delicate relazioni con l'Europa, le prospettive di crescita del nostro Paese e le difficoltà ad essa connesse. Sono questi – in un contesto che vede rapporti sempre tesi con Bruxelles, con la minaccia di procedure sanzionatorie, pericolose soprattutto per le risposte che possono venire dai mercati – i temi al centro diIntrodotto dagli interventi die dall'incontro, moderato da, vede un confronto traSono refrattario a imperativi categorici, ma faccio un'eccezione: obbligati a crescere è assolutamente una necessità che bisogna seguire senza attendere locomotive altrui che possono avere complicazioni e ritardi – ha affermato Patuelli – attraverso politiche che incentivino la competitività degli attori italiani sui mercati internazionali.rispetto agli standard di efficienza produttiva e sistemi pubblici che ci sono in Europa e in giro per il mondo", ha concluso Patuelli.