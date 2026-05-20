Clessidra Capital Credit acquista la maggioranza della catena Sapore di Mare e punta al rilancio

(Teleborsa) - Clessidra Capital Credit SGR ha perfezionato l'acquisizione della maggioranza del capitale di D.I.MAR., realtà italiana specializzata nella distribuzione retail di prodotti surgelati, principalmente ittici, a insegna "Sapore di Mare".



Tramite un'operazione di finanza strutturata volta al rilancio della società, di cui non sono stati forniti dettagli finanziari, Clessidra Capital Credit ha erogato nuove risorse finanziarie, finalizzate al rimborso del debito esistente e al rafforzamento diretto della struttura patrimoniale. Clessidra metterà, inoltre, a disposizione della società competenze manageriali e industriali.



Fondata nelle Marche agli inizi degli anni '90, D.I.MAR. è oggi una delle principali piattaforme italiane nel segmento della distribuzione specializzata di prodotti ittici surgelati. Con il marchio "Sapore di Mare" la società conta su una rete di circa 90 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, oltre a un importante presidio produttivo nelle Marche, ed ha registrato un fatturato di 75 milioni di euro nel 2025.



"Il nostro intervento nasce con l'obiettivo di accompagnare D.I.MAR in una fase di rilancio, rafforzandone la struttura patrimoniale e finanziaria e mettendo a disposizione competenze manageriali, risorse e una visione strategica orientata alla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo - ha detto Mario Fera, CEO di Clessidra Capital Credit - Questa operazione conferma l'approccio di Clessidra Capital Credit nelle situazioni di rilancio aziendale: intervenire a supporto di realtà italiane con importanti fondamentali industriali, marchi riconosciuti e prospettive di crescita, contribuendo alla loro stabilizzazione e al loro sviluppo".

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