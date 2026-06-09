Energie rinnovabili e tecnologie pulite, UE mobiliterà fino a 25 miliardi euro

Entro il 2035, attraverso l’iniziativa del Patto per il Mediterraneo

(Teleborsa) - Oggi l'Unione Europea lancia la Cooperazione Transmediterranea per le Energie Rinnovabili e le Tecnologie Pulite (T-MED), un'iniziativa di punta nell'ambito del Patto per il Mediterraneo. T-MED mira ad accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'idrogeno, della produzione di tecnologie pulite e delle moderne reti elettriche in tutta la regione del Mediterraneo, sostenendo un mercato energetico mediterraneo più integrato, sostenibile e interconnesso.



Presentata durante la Settimana europea dell'energia sostenibile dalla Commissaria per il Mediterraneo, Dubravka Šuica, e dal Commissario per l'Energia e l'Edilizia abitativa, Dan Jørgensen, T-MED si propone di mobilitare investimenti previsti fino a 25 miliardi di euro entro il 2035. La Commissione europea ha messo a disposizione oltre 5 miliardi di euro in garanzie nell'ambito del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus. Queste garanzie contribuiranno a sbloccare investimenti pubblici e privati ??nei settori interessati da T-MED.



L'obiettivo principale di T-MED è rafforzare la cooperazione energetica in tutto il Mediterraneo. Entro il 2035, si prevede che l'iniziativa contribuirà allo sviluppo di 15 gigawatt di nuova capacità di energia rinnovabile, sosterrà le riforme normative nei paesi partner e contribuirà a creare oltre 100.000 posti di lavoro nei settori dell'energia pulita.

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