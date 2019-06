Istat, Federconsumatori: "Mercato del lavoro è fermo"

(Teleborsa) - Il dato del segnalato dall'Istat , pur se leggermente positivo,anzi dimostra ilche da troppo tempo caratterizza il mercato del lavoro.È il commento dii sui dati Istat sui livelli occupazionali in Italia nei primi tre mesi del 2019. Secondo l'associazione "ile non ha ancora avviato un serio piano di rilancio del settore occupazionale", si legge in una nota.Per Federconsumatori, "non ci si può limitare alle misure assistenziali: per restituire nuova linfa al mercato del lavoro, che diano uno slancio decisivo all'economia".Infine, l'associazione ricorda che se è importante aumentare i posti di lavoro, lo è altrettanto fare in modo che "l'occupazione così creata sia un'".