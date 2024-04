Itway, Massimo Fanelli nominato Co-Direttore Generale

Itway

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, hacon poteri di ordinaria amministrazione. Fanelli ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale dal novembre 2022.La nuova nomina di Fanelli prosegue nel percorso aziendale, con gli investimenti necessari, volto al, che vede l'organizzazione interna, secondo il modello di governance adottato dalla società, conformarsi rapidamente ad un mercato in continua evoluzione, si legge in una nota."Il brand Itway è molto conosciuto nel mercato IT ed è sinonimo di qualità ed innovazione ed è un protagonista nel mercato Cyber - commenta Fanelli - credo molto nel lavoro di team, nella centralità del cliente e nella buona relazione. Il mio sarà un lavoro incentrato allo sviluppo commerciale, strategico e di marketing orientato allacontinuando nel percorso di crescita del nostro gruppo".