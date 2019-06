Menarini, Aleotti: "Per crescere occorre investire e creare occupazione"

(Teleborsa) -. Sono queste le, secondo, membro del CdA dell'azienda farmaceutica. Lo ha detto in una intervista rilasciata a Teleborsa in occasione del Convegno "Obbligati a Crescere: Strategie per l'Italia", organizzato da Il Messaggero in collaborazione con l'ABI, a Palazzo Altieri, Roma.. Io rappresento un'azienda farmaceutica,, che è molto cresciuta negli ultimi anni raggiungendo 3 miliardi e 600 milioni di fatturato nel mondo, oltre 17 mila dipendenti di cui quasi la metà donne. Credo chein settori adcome quello farmaceutico, che hanno la capacità di attrarre, diqualificati, molte, e soprattuttoper il nostro ambiente, sia una strategia che l'italia deve assolutamente perseguire"."L’Italia come sempr. Certamente, appunto, nella realtà delnoi vediamo un mondo privilegiato dove, dove c'è grande attenzione, possibilità di investire per ridurre l'impatto ambientale. In più, come ho detto prima, la presenza anche di molte donne a mio avviso aumenta molto la sensibilità, grazie a quella caratteristica tipicamente femminile che sa di attenzione all'ambiente circostante".