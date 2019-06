Risanamento, sigla accordo "Heads of Terms" con OVG Europe per arena di Milano Santa Giulia

Risanamento

(Teleborsa) - Milano Santa Giulia, controllata di- unitamente a Lendlease MSG North nella sua qualità di development manager aisensi del Project Development Agreement (PDA), siglato nel novembre 2017, ha sottoscritto un "Heads of Terms" con OVG Europe Limited.Mediante la sottoscrizione del predetto "Heads of Terms", le parti hanno convenuto i principali termini e condizioni oggetto delle negoziazioni volte a definire gli accordi inerenti la costruzione e la gestione di un’arena all’interno dell'area Milano Santa Giulia.Ospiterà eventi sportivi e di intrattenimento di livello internazionale oltre che eventi nazionali e locali ed in caso di assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina alcune competizioni della rassegna olimpica.La realizzazione dell'Arena, ai termini e alle condizioni di cui al predetto "Heads of Terms" non vincolante, è sospensivamente condizionata, tra l’altro, all'approvazione della variante dell’"Accordo di Programma" del progetto Milano Santa Giulia, attesa nei prossimi mesi.Dopo l’apertura del cantiere dei fabbricati Spark One e Spark Two in corso di realizzazione sui Lotti Sud, l’avvio con due primari operatori internazionali delle negoziazioni concernenti l’Arena rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo dell’iniziativa Milano Santa Giulia, che offrirà alla città di Milano il luogo in cui ospitare eventi sportivi e di intrattenimento di grande rilievo.