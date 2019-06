(Teleborsa) - Lo spread tra Btp e Bund scende sotto la soglia dei 240 punti base, per l'esattezza a 238,7, per la prima volta da metà marzo scorso. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro è in calo al 2,064%, in sintonia con il rendimento del Bono spagnolo scesa a 0,324%. In netta discesa anche il tasso del decennale della Francia che tocca il minimo storico a quota zero