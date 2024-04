Mercati asiatici in netto ribasso, giù anche la Cina nonostante dato PIL

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia al rosso di Wall Street, tra le persistenti preoccupazioni per le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e la prospettiva di tassi di interesse statunitensi alti a lungo. Giù anche i mercati cinesi, nonostante i dati sul prodotto interno lordo hanno mostrato che la grande economia asiatica è cresciuta più del previsto nel primo trimestre.Il listino ditermina la seduta ben sotto la parità, con ilche lima l'1,94%, mentreperde l'1,43% elascia sul terreno lo 0,97%.Negativo(-1,2%); con analoga direzione, variazioni negative per(-1,03%). Negativo(-0,65%); in ribasso(-1,66%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,03%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,09%.Il rendimento dell'tratta 0,87%, mentre il rendimento delè pari 2,29%.