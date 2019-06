Trump apre la campagna elettorale: "Il sogno americano è tornato"

(Teleborsa) -. Sono queste le parole d'ordine con cuidal palco dell’Amway Center di Orlando, in Florida, ha aperto laIl tycoon vuole il secondo mandato perché, dice alla folla di fan, "" e occorre "cementare i progressi fatti e finire il lavoro".Trump si è costruito la narrazione che lo vuole, dalla guerra dei dazi con la Cina alla "strigliata" contro la Fed per tagliare i tassi: ultimo in questo senso l'attacco a Mario Draghi e le politiche di stimolo per l'Eurozona, rilanciate dal presidente della BCE e viste oltreoceano come "concorrenza sleale".", ha detto Trump che si è scagliato contro i democratici, da Barack Obama a Hillary Clinton, e il Russiagate."Stiamo finalmente rimettendo l'America al primo posto, America First. Un voto per un democratico è un voto per la distruzione dell’American Dream - ha continuato - Sono qui davanti a voi per lanciare la mia campagna per un secondo mandato"."Questa elezione non è un vero verdetto sui fantastici progressi che abbiamo fatto.di coloro che hanno cercato di mettere a rischio la nostra democrazia e voi", ha poi aggiunto.