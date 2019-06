Piaggio Aero, l'azienda riparte dai primi contratti firmati

(Teleborsa) -. Durante questo incontro, ilha confermato gli, per un importo complessivo di circadi euro. Erano presenti il vicecapo di gabinetto, il consigliere del ministro per la sicurezzae il sottosegretariooltre i rappresentanti del ministero della Difesa, il commissario straordinario e i sindacati.di euro per commesse riguardanti la manutenzione di aeromobili in uso alle forze armate, oltre alla conferma dell’impegno di chiudere,complessivamente didi euro. L’obiettivo,, è quello di rendere moderni i, portando la chiusura didi euro.All'azienda, in questo modo, sarà possibile rientrare nell'attività di progettazione di sistemi a livello europeo, così da preservare il know how aziendale. L’obiettivo, ribadito più volte, è quello di, grazie alla riacquisita operatività dell’azienda, che grazie alle commesse, ha consentito di ricorrere in misura minore alla cassa integrazione dei lavoratori."La definizione puntuale delle esigenze operative delle Forze Armate italiane e la disponibilità delle relative. Grazie all'impegno di tutte le parti coinvolte, si arriverà alla: commesse che genereranno per Piaggio Aerospace complessivamente undi euro". Queste le dichiarazioni di delche di dice "soddisfatto, in quanto le tempistiche del Governo consentono di prevedere la firma di nuovi contratti già entro la fine di questo mese così che, in fase esecutiva, si potrà procedere ad un riassorbimento della forza lavoro graduale. Il percorso è lungo ma siamo sulla strada giusta, l’obiettivo è quello di attrarre un acquirente valido per il bando ufficiale della vendita dell’azienda".