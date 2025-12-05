Francoforte: andamento sostenuto per MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di motori aeronautici
, in guadagno del 2,67% sui valori precedenti.
Il trend di MTU Aero Engines
mostra un andamento in sintonia con quello del DAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di MTU Aero Engines
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 358,8 Euro. Supporto stimato a 355,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 362,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)