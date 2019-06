Italiaonline acquista altre azioni proprie

Italiaonline

(Teleborsa) -, dal 17 al 21 giugno 2019, haad un prezzo medio di 2,1490 euro per azione, per uncontrovalore complessivo pari a 6.678,96 euro.Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito dell'autorizzazione al piano di acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2019.La società attiva nel mercato digitale in Italia, al 21 giugno, detiene complessivamente 66.130 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,058% del capitale sociale.In Borsa, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,83%.