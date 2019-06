Olimpiadi 2026, Di Maio: "Vince lo sport"

(Teleborsa) - "I Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026 si terranno in Italia, a Milano e Cortina. Potremo vedere da vicino i nostri campioni, ammirare la fiaccola accesa.".È il commento che il vicepremier e ministro del Lavoroaffida a una nota in merito all' assegnazione a Milano e Cortina dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026 Il capo politico del M5S, pur, definisce quella di oggi "una giornata importante, proprio perché, la sua purezza e l'entusiasmo di un intero Paese, lontano da ogni logica di potere, lontano da ogni interesse. L'Italia saprà dare il meglio di sé e saprà vincere come fa ogni volta che gioca da squadra", ha concluso.