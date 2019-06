Autovelox, illegittimi i provvedimenti su strade non a scorrimento

(Teleborsa) - Unache potrebbe far tirare un sospiro di sollievo ad alcuni automobilisti. Laha dichiaratoprefettizi che autorizzanocon contestazione differita suche non siano di tipoQuindi lein ambito urbano, se non vengono contestate dalle Forze dell’Ordine,nel caso gli apparecchi sianoIl quotidiano dirittoegiustizia ha evidenziato come: "questa decisione evidenzia come questodi individuazione per il rilevamento della velocità, può includere soltanto le strade del tipoe non altre. Per le arterie cittadine, le norme includono solo le strade urbane di scorrimento, devono avere una banchina".La banchina è identificabile come "uno spazio all’interno della sede stradale, ma esterno alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni – come ricordano gli esperti della– se tale area è troppo piccola e non consente manovre con un veicolo, la sanzione può essere contestata e, in caso di accoglimento,per illegittimità, appunto, del provvedimento prefettizio".