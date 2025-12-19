Edifici pubblici e strade, Mit: 4,8 milioni per piccoli interventi sui territori

(Teleborsa) - Ilha firmato un decreto con cui vengono assegnati complessivamente 4.814.728 euro ad interventi di costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali e altri immobili demaniali, ovvero di strade urbane.In particolare,euro 1.000.000,00 per interventi supplementari e di completamento del Palazzetto dello Sport di Montegranaro (FM); euro 1.871.728,00 per la messa in sicurezza e l'adeguamento di alcune strade compreso il ripristino l'efficientamento dei sottoservizi su di esse insistenti del centro urbano di Pantelleria (TP); euro 1.943.000,00 per la ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile destinato a Galleria d'Arte Contemporanea e Biblioteca d'Arte specializzata in uso all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (RC).