Milano 16:32
44.751 +0,65%
Nasdaq 16:32
25.289 +1,08%
Dow Jones 16:32
48.274 +0,67%
Londra 16:32
9.888 +0,51%
Francoforte 16:32
24.292 +0,38%

Economia, Trasporti
Edifici pubblici e strade, Mit: 4,8 milioni per piccoli interventi sui territori
(Teleborsa) - Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un decreto con cui vengono assegnati complessivamente 4.814.728 euro ad interventi di costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali e altri immobili demaniali, ovvero di strade urbane.

In particolare, le risorse sono così ripartite: euro 1.000.000,00 per interventi supplementari e di completamento del Palazzetto dello Sport di Montegranaro (FM); euro 1.871.728,00 per la messa in sicurezza e l'adeguamento di alcune strade compreso il ripristino l'efficientamento dei sottoservizi su di esse insistenti del centro urbano di Pantelleria (TP); euro 1.943.000,00 per la ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile destinato a Galleria d'Arte Contemporanea e Biblioteca d'Arte specializzata in uso all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (RC).
