Rc auto, Federconsumatori: no ipotesi aumento aliquota su polizze infortunio

(Teleborsa) - L’emendamento allache propone di innalzare l’aliquota sulle polizze infortunio conducente collegate alla RC dal 2,5% al 12,5%, rappresentaancora una volta, sulle spalle dei cittadini.Secondo lefornite dallo stesso partito proponente (FdI),ovviamente, saranno gli utenti, già gravati da rincari ingiustificati delle tariffe assicurative. Non prendiamo nemmeno in lontana considerazione l’ipotesi ventilata di un’applicazione retroattiva fino a 10 anni, con un possibile incasso da parte dello Stato di oltre 1 miliardo di euro, a carico dei cittadini e delle compagnie assicurative, chiamate ad anticipare gli importi come sostituti d’imposta per poi riversarli sugli assicurati.: secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, nel 2025, gli aumenti delle polizze auto raggiungono picchi anche del +12%, che aumentano fino al +27% al Sud. Tutto ciò mentre l’incidentalità cala: i dati del 2025 segnalano una riduzione del -2,1% rispetto all’anno precedente.che, in questo modo, si dà ai cittadini è inaccettabile: per reperire risorse, si sceglie di non tassare gli extraprofitti, si sceglie di non aumentare la tassazione sulle transazioni finanziarie, ma di prelevare, ancora una volta, dalle tasche di chi già è in difficoltà.di questo tipo, tra l’altro, "nPer questo Federconsumatori chiede il ritiro immediato dell’emendamento e l’adozione, semmai, di provvedimenti tesi a far scendere i premi che, ricordiamo, in Italia sono tra i più alti d’Europa", conclude la nota.