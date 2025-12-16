Milano 12:57
Tredicesime, il 65% assorbito da spese e tasse: poco risparmio per le famiglie
(Teleborsa) - Oltre 50,5 miliardi di euro: è questa la cifra complessiva delle tredicesime che, come ogni anno, lavoratori dipendenti e pensionati stanno percependo in questi giorni. Le tredicesime rappresentano una boccata d’ossigeno per i cittadini, ma a conti fatti rimarrà loro ben poco: la maggior parte delle somme sarà infatti assorbita dalle scadenze di fine anno e dagli interessi ancora elevati sui finanziamenti.

E' quanto emerge dallo studio dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori solo il 9,7% del monte tredicesime rimarrà nelle tasche delle famiglie per regali, pranzi, cenoni ed eventuali viaggi.

Gran parte degli importi delle tredicesime è destinato, invece, ai rincari delle assicurazioni (la cui incidenza sulle tredicesime ammonta al 16,3%), nonché alle rate di mutui e prestiti, voce da sempre in testa alla classifica delle componenti che intaccano la gratifica natalizia, la cui incidenza quest’anno è pari al 29,1%. Altre voci con pesi importanti sono quelle relative alle tasse (12,75%), all’aumento dei prezzi, che si mantengono su livelli elevati (con un’incidenza del 6,25%), alle spese per la salute (no ticket), la cui incidenza scende leggermente al 2,8%.

Di fronte a tale situazione, quello alle porte rischia di confermarsi un altro Natale freddo sul fronte dei consumi e dei regali, che peraltro molti hanno anticipato approfittando degli sconti del black friday. Una situazione di difficoltà delle famiglie a cui, in manovra, non si dà alcuna risposta. Sarebbe ora che il Governo adottasse provvedimenti concreti per sostenere il potere di acquisto e l’intero sistema economico.

In particolare, è urgente - conclude la nota - lo stanziamento di fondi per il contrasto alla povertà energetica e alla povertà alimentare, misure indispensabili per iniziare a colmare le disuguaglianze esistenti, che si fanno sempre più profonde, testimoniando l’inefficacia delle politiche sinora adottate.



