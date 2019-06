Cybersicurezza, al via il nuovo European Cybersecurity Act

(Teleborsa) - Unvalido in tutta l'Unione allo scopo di salvaguardare cittadini e imprese europee dai rischi e dai pericoli in rete.Da domani entra in vigore, regolamento europeo sulla sicurezza informatica, approvato da Parlamento e Consiglio UE e valido per tutti gli Stati membri.La materia è molto delicata perché non solo riguarda la vita personale dei cittadini e il lavoro giornaliero delle imprese ma anche perché, secondo gli ultimi dati UE, ilDue le novità più importanti: la, con schemi basati sul potenziale di rischio, eche dovrà affiancare gli Stati membri nella risposta a minacce e attacchi.Il Cybersecurity Act rappresenta "un modello europeo forte per la sicurezza informatica, in linea con i valori democratici UE, a salvaguardia degli interessi dei cittadini e delle imprese europee", ha commentato la commissaria UE al Digitale,Il regolamento è un altro tassello in materia di sicurezza informatica eretto dalle istituzioni europee: a marzo, la Commissione ha raccomandato agli Stati membri una serie die una risposta è attesa entro dicembre. Lo scorso maggio, inoltre, il Consiglio europeo ha approvato un regime di sanzioni che l'Unione può imporre per scoraggiare le minacce informatiche e rispondere agli attacchi.