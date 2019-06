Garofalo Health Care acquisisce tre strutture sanitarie in Veneto e Friuli-Venezia Giulia

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -(GHC) estende la presenza in Friuli-Venezia Giulia e rafforza il suo posizionamento in Veneto, dove il Gruppo e` già` presente con Villa Berica, Villa Garda, CMSR Veneto Medica e Sanimedica.L'azienda che opera nel settore della sanità privata accreditata haper quanto riguarda il trasferimento delle partecipazioni di Centro Medico San Biagio e di Bimar, ed entro novembre 2019 per Centro Medico Università` Castrense., con un Equity Value pari a Euro 52,4 milioni, che tiene conto della stima del valore della posizione finanziaria netta delle tre società` alla data del 30 giugno 2019.L’accordo contrattuale prevede altresì il rilascio da parte dei venditori di una garanzia di Euro 5,0 milioni a copertura di potenziali sopravvenienze passive.