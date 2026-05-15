Garofalo Health Care, Equita alza target price con buon andamento di Roma

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 6,2 euro
per azione (+5%) il target price
su Garofalo Health Care
(GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo la pubblicazione di risultati del primo trimestre 2026
in linea con le attese a livello operativo e coerenti con le nostre stime/guidance 2026.
Dalla call è emerso che il progetto di riorganizzazione delle strutture di Roma e il nuovo Centro Cuore stanno procedendo in linea con le attese
, con il management che ha confermato le tempistiche. Aurelia Hospital ha mostrato un significativo miglioramento nel primo trimestre, trainato sia da un forte incremento dell'attività private sia dalle iniziative implementate sui costi.
Per quanto riguarda il perimetro ex-Roma, nel primo trimestre l'andamento è stato leggermente in calo, principalmente per effetto di una diversa programmazione dell'attività con il SSN che sarà recuperata nei prossimi trimestri. Sul fronte dell'M&A
, la crescita inorganica rimane un pilastro chiave per GHC, con - al momento - un dossier in fase avanzata
.
"La partenza d'anno è coerente con le nostre stime FY26
- si legge nella ricerca - Apprezziamo particolarmente la solida performance del perimetro romano, che per la prima volta ha superato il 10% di EBITDA margin grazie alle iniziative implementate dal management. Confermiamo il BUY, con GHC che continua a trattare su valutazioni interessanti: 8,1x-7,4x EV/EBITDA 2027-28".