Garofalo Health Care, nel primo trimestre ricavi salgono a 132,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Garofalo Health Care , operatore del settore della sanità privata accreditata quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi consolidati a 132,7 milioni di euro (+3,2% rispetto ai 128,6 milioni del primo trimestre 2025), includendo per la prima volta il contributo della Casa di Cura Città di Roma, acquisita a gennaio 2026 e che ha apportato 4,3 milioni.



L'Operating EBITDA Adjusted consolidato si attesta a 23,6 milioni con una marginalità del 17,8%, sostanzialmente in linea con i 23,8 milioni del primo trimestre 2025 (-0,7%). L'EBIT scende a 15,0 milioni (da 17,7 milioni) per effetto di maggiori ammortamenti (+0,8 milioni) e rettifiche di valore (+1,5 milioni rispetto a un Q1 2025 che aveva beneficiato di rilasci eccezionali). L'utile netto si attesta a 8,4 milioni (-1,7 milioni anno su anno), con oneri finanziari stabili e imposte in riduzione. La PFN è pari a 208,2 milioni, con una leva finanziaria di 2,6x sugli ultimi 12 mesi.



Per quanto riguarda il Gruppo Aurelia i ricavi crescono del 4,1% a 26,3 milioni (escludendo Città di Roma) e la marginalità EBITDA sale all'11,1% dal 9,0% del Q1 2025 (+28% in termini di EBITDA), a conferma dell'efficacia del percorso di sviluppo ed efficientamento. Città di Roma contribuisce a breakeven nel trimestre, in attesa dell'implementazione del nuovo piano organizzativo prevista nei prossimi trimestri e che interesserà anche Aurelia Hospital ed European Hospital.



L'AD Maria Laura Garofalo ha dichiarato: "I risultati del primo trimestre sono più che allineati alle nostre previsioni interne sull'anno, grazie al grande lavoro di tutte le nostre strutture. In particolare sottolineo l'eccellente performance del Gruppo Romano, in crescita del 4% in termini di ricavi e del 28% in termini di EBITDA, che sta dimostrando con i numeri come il percorso di sviluppo ed efficientamento stia proseguendo a gran ritmo. Posso confermare che i lavori per la realizzazione del Centro Cuore, presso l'Aurelia Hospital di Roma, stanno procedendo secondo le aspettative".

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