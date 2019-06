Unicredit, a Tech Day punto su start-up innovative e venture capital

UniCredit

Bio-On

(Teleborsa) -. La banca ha partecipato con un proprio evento all'in corso a Torino.Una giornata d'incontri, l', ideata per scambiare punti di vista, individuare opportunità legate all'innovazione, presentare agli investitori leattorno alle quali UniCredit ha sviluppato un programma specifico, Founders’ Club.chiamato all'appello alcune eccellenze e stelle emergenti del mondo dell’innovazione:(CEO di),(CEO di Immobiliare.it),(CEO di MotorK) e(CEO di Talent Garden). Si è svolta anche una tavola rotonda con il coinvolgimento di(Investment Director del Fondo di Venture Capital di Air Liquid),(Deputy Head di UniCredit CIB e Head of CIB Italy),(CEO del Fondo Italiano di Investimento),(Principal di Accel) e(Head of Alternative & Real Assets di Amundi Italy)."Il mercato delin Europa rimane ancora distante da quello statunitense in termini di operazioni e di volumi", ha notato, Co-CEO Commercial Banking Western Europe di UniCredit, aggiungendo tuttavia che "segnali positivi non mancano: per esempio, ilsi sta avvicinando agli standard americani, passando dai 3 milioni di dollari del 2015 agli attuali. Anche l'incidenza di operazioni di corporate venture capital, cioè di attività di capitale di rischio da parte di grandi aziende consolidate, è cresciuta al 20-25% del totale contro il 10% circa del 2015"."Oggi abbiamo raggiunto in Italia una", ha ricordato, Co-CEO Commercial Banking Western Europe di UniCredit, aggiungendo "in questi anni non ci siamo però limitati a sostenere gli investimenti in innovazione delle imprese nostre clienti, ma abbiamo promosso quell’innovazione dal basso di cui protagoniste principali sono le start up. Lo abbiamo fatto con un programma di accelerazione ad hoc, UniCredit Start Lab, che ci ha portato a supportare 300 start-up, selezionate tra poco meno di 5mila progetti, mettendo a disposizione un sistema di advisory e il nostronetwork di contatti con imprese e investitori".