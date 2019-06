Eni acquista altre azioni proprie

Eni

(Teleborsa) -ha, tra il 17 e il 21 giugno 2019, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 14,223855 euro per azione, per un controvalore complessivo di 14.185.749,53 euro.Dall'inizio del programma, il colosso degli idrocarburi ha acquistato 2.510.712 azioni proprie, pari al 0,07% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 35.292.208,91 euro.A seguito degli acquisti effettuati fino al 21 giugno 2019, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Eni detiene 35.555.909 azioni proprie pari allo 0,98% del capitale sociale.In Borsa, nel frattempo,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 14,52 euro.