Italia, l'inflazione non decolla nel mese di giugno

(Teleborsa) -. Un contributo specifico a questo andamento viene dall'inversione di tendenza registrata dai prezzi degli energetici non regolamentati dovuta, però, in larga parte, al confronto con giugno 2018 quando i prezzi dei combustibili (per autotrazione e non) erano cresciuti (rispetto a maggio 2018) in maniera marcata, mentre a giugno di quest’anno diminuiscono rispetto al mese precedente. Questo confronto a un anno di distanza tra andamenti congiunturali così divergenti produce la flessione tendenziale dei prezzi degli energetici non regolamentati che neutralizza le già deboli dinamiche inflazionistiche di altre merceologie.Secondo le stime preliminari dell': da un lato accelera la crescita dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,0% a +1,3%) e si attenua la flessione di quelli dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -7,2% a -5,9%), dall'altro i prezzi dei Beni energetici non regolamentati invertono la tendenza, passando da +2,4% a -0,6%.L’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici accelerano entrambe di un decimo di punto, rispettivamente da +0,4% a +0,5% e da +0,5% a +0,6%.(in lieve rallentamento da +0,9% del mese precedente).