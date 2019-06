Twitter annuncia nuove regole per i politici: oscurati i messaggi scorretti

(Teleborsa) -Ad annunciare la misura èche, in risposta alle accuse lanciate da Donald Trump – secondo cui il social network favorisce i democratici a scapito di voci conservatrici – ha deciso di prendere provvedimenti pere, con molta probabilità, potrà colpire lo stesso Trump che spesso si lascia andare a tweet scorretti e "fuori dalle righe".I tweet "incriminati" saranno coperti da unama potranno, comunque, essere visualizzati dagli utenti. Per leggere il post basterà, infatti, cliccare sulla notifica che risposta la violazione delle norme d'uso del sito di microblogging."In passato, abbiamo consentito a determinati tweet che violavano le nostre regole di rimanere su Twitter perché erano nell'interesse pubblico, ma non c'era un criterio definito per il trattamento di questi messaggi", fanno sapere da San Francisco. "Per la natura delle loro posizionio invitare al dibattito e alla discussione. Una funzione critica del nostro servizio è fornire un luogo in cui le persone possono rispondere apertamente e pubblicamente ai loro leader e renderli responsabili", hanno piegato sul blog aziendale, i vertici della piattaforma creata da Jack Dorsey.