Alfio Bardolla Training Group con Giacomo Bruno per nuovo ramo Internet Royalty

Alfio Bardolla Training Group

(Teleborsa) -(ABTG) ha sottoscritto un accordo di licenza per sviluppare un nuovo ramo Internet Royalty con Giacomo Bruno, editore, autore e formatore con 20 anni di esperienza sul campo. Ovvero un"L’educazione finanziaria che 14 anni fa abbiamo portato in Italia si basa sul concetto di entrate multiple di denaro, per questo abbiamo corsi nei 3 rami principali: immobiliare, trading, aziendale" dice. "Oggi. Questa nuova area sarà guidata da Giacomo Bruno, che abbiamo scelto perché è un formatore capace, un imprenditore di riconosciuta autorevolezza nell'ambito dell’editoria. Siamo certi che saprà contribuire fortemente allo sviluppo dell’azienda, anche all'estero"., aggiuntivi rispetto ai piani di crescita comunicati. L’accordo, prevede l’utilizzo e la commercializzazione esclusiva dei marchi di proprietà di Giacomo Bruno e lo sviluppo di ulteriori contenuti formativi in licenza esclusiva per ABTG.