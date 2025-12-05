Planetel investe 7 milioni di euro per un nuovo data center a Padova

Planetel

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, ha, progettato da In-Site, realtà di ingegneria e architettura integrata specializzata nello sviluppo di infrastrutture tecnologiche complesse. L'intervento si inserisce in una più ampia ridefinizione della geografia digitale nazionale e rafforza la vocazione del Nord Est come nodo strategico nella trasformazione digitale del Paese.Il progetto nasce dal(ZAI) di Padova. La città veneta è già uno snodo storico dell'interscambio Internet, grazie alla presenza di VSIX e a una rete consolidata di infrastrutture: oggi ospita già 7 data center attivi.La superficie complessiva del data center sarà di, con spazi dedicati anche ad uffici e ambienti a disposizione dei clienti, a conferma di un approccio che mette al centro non solo le macchine ma anche le persone e i servizi che ne utilizzeranno le potenzialità.I lavori si concluderanno entro novembre 2026. L', nell'ordine di, riflette la volontà di Planetel di rafforzare la propria presenza infrastrutturale nel Nord Est."Con il Data Center di Padova - commenta l'- diamo forma a un'infrastruttura che risponde ai più elevati standard tecnologici e che allo stesso tempo rappresenta un presidio di prossimità, sostenibile e sicuro, al servizio di imprese, istituzioni e cittadini. Il nostro obiettivo resta quello di accompagnare i territori nella transizione digitale, rafforzando un modello di sviluppo fondato sull'innovazione e sulla sostenibilità".