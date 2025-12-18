Consob, oscurati 5 siti web abusivi: ancora un caso con l'immagine di Mattarella

(Teleborsa) - Lahanell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario. Nel dettaglio, è stata disposta la chiusura di quattro siti mediante i quali venivano prestati abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e di un sito attraverso il quale veniva pubblicizzata una piattaforma di trading non autorizzata che faceva ricorso indebito all'immagine di personalità quali, nello specifico, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di società italiane operanti nel settore energetico. La Consob è già intervenuta in precedenza per oscurare siti che facevano abusivamente riferimento alla figura del Presidente della Repubblica.Di seguito l'per cui è stato disposto l'oscuramento: "Freetradeeuropa.com" (sito internet www.freetradeeuropa.com e relative pagine https://clientarea.platform-trade247.com, https://web-trader.platform-trade247.com); "Safecap" (sito internet https://safecapinv.com e relativa pagina https://client.safecapinv.com); "Bosonalfa-ai" (sito internet https://bosonalfa-ai.com e pagina https://portal.tradingfxapp.me); "GlobalMarketsIC" (sito internet https://glblmrktsic.com e relativa pagina https://cab.glblmrktsic.com e collegato sito internet pubblicitario https://il-petrolio-italiano.it).Sale, così, aildalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "" per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi e di quelli introdotti dalla "" relativamente all'oscuramento dei siti con i quali vengono svolte campagne pubblicitarie aventi ad oggetto piattaforme di intermediazione abusiva.