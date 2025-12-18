Milano 16:24
44.312 +0,48%
Nasdaq 16:24
25.028 +1,54%
Dow Jones 16:24
48.199 +0,65%
Londra 16:24
9.809 +0,36%
Francoforte 16:24
24.106 +0,61%

Consob, oscurati 5 siti web abusivi: ancora un caso con l'immagine di Mattarella

Finanza
Consob, oscurati 5 siti web abusivi: ancora un caso con l'immagine di Mattarella
(Teleborsa) - La Consob ha ordinato l'oscuramento di cinque siti internet illegali nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario. Nel dettaglio, è stata disposta la chiusura di quattro siti mediante i quali venivano prestati abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e di un sito attraverso il quale veniva pubblicizzata una piattaforma di trading non autorizzata che faceva ricorso indebito all'immagine di personalità quali, nello specifico, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e di società italiane operanti nel settore energetico. La Consob è già intervenuta in precedenza per oscurare siti che facevano abusivamente riferimento alla figura del Presidente della Repubblica.

Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "Freetradeeuropa.com" (sito internet www.freetradeeuropa.com e relative pagine https://clientarea.platform-trade247.com, https://web-trader.platform-trade247.com); "Safecap" (sito internet https://safecapinv.com e relativa pagina https://client.safecapinv.com); "Bosonalfa-ai" (sito internet https://bosonalfa-ai.com e pagina https://portal.tradingfxapp.me); "GlobalMarketsIC" (sito internet https://glblmrktsic.com e relativa pagina https://cab.glblmrktsic.com e collegato sito internet pubblicitario https://il-petrolio-italiano.it).

Sale, così, a 1.522 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi e di quelli introdotti dalla "Legge Capitali" relativamente all'oscuramento dei siti con i quali vengono svolte campagne pubblicitarie aventi ad oggetto piattaforme di intermediazione abusiva.
Condividi
```