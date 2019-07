Banco Desio, requisiti SREP: gruppo tra i più solidi del mercato

Banco Desio

(Teleborsa) - Gode di ottima salute. La Banca d’Italia ha comunicato al Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e alla capogruppo finanziaria Brianza Unione di L. Gavazzi e S. Lado S.A.p.A. la propria decisione sul capitale a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (“SREP”), disponendo che, a decorrere dalla prossima segnalazione sui fondi propri, il Gruppo “CRR” Brianza Unione adotti coefficienti di capitale a livello consolidato in misura pari ai seguenti:, composto da una misura vincolante del 4,75% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,25% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;, composto da una misura vincolante del 6,35% (di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale;, composto da una misura vincolante dell’8,50% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,50% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.