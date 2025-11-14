Milano 10:08
44.438 -0,71%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:08
9.706 -1,04%
Francoforte 10:08
23.887 -0,64%

Piazza Affari: scambi negativi per Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi negativi per Banco di Desio e della Brianza
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca con sede a Desio, che mostra un decremento dell'1,91%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banco di Desio e della Brianza rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8,27 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,16. L'equilibrata forza rialzista dell'istituto di credito tricolore è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```