Piazza Affari: scambi negativi per Banco di Desio e della Brianza

banca con sede a Desio

FTSE Italia Mid Cap

Banco di Desio e della Brianza

istituto di credito tricolore

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento dell'1,91%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8,27 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,16. L'equilibrata forza rialzista dell'è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)