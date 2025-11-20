Milano 13:24
Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la banca con sede a Desio, che lievita del 3,08%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco di Desio e della Brianza rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'istituto di credito tricolore, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8,443 Euro. Primo supporto visto a 8,223. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8,087.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
