Cgia, paga le multe solo il 40,8% automobilisti

(Teleborsa) -ancheSolo ildegli automobilisti italiani ha pagato una multa inflitta dalla Polizia municipale per aver violato il Codice della Strada. Il dato, riguardante il 2017 - ultimo anno con dati disponibili - è stato diffuso dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre.Dieci anni prima (2007) la riscossione era stata delConti alla mano, dunque, a fronte deiche nel 2017 i quasi ottomila Comuni italiani dovevano riscuotere dai trasgressori, in realtà è stato incassato pocoNon è comunque da escludere - precisa la CGIA - che coloro che non lo hanno fatto 2 anni fa, ovvero entro i, abbiano effettuato ilusufruendo della rottamazione delle cartelle esattoriali introdotta in vGuardando allo Stivale, ladei Comuni del Sud si è attestata del 3Le amministrazioni comunali più virtuose sono quelle del Friulicon il 63,4%. Subito dopo lacon il 62,6% e laon il 61,7%. Tra le realtà maggiormente in difficoltà i