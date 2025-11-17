Sgravi per i contratti di solidarietà: le nuove indicazioni INPS

(Teleborsa) - L’, con la Circolare n. 143 del 14 novembre 2025, ha chiaritoche hanno stipulato. Il riferimento normativo èdel, mentre le risorse utilizzate sono quelle stanziate per l’anno 2024.Lo sgravio contributivo consisteed è rivolto alle, oppure avevano unL’agevolazione si applica per, fino a un massimo di 24 mesi nell’arco di cinque anni, e riguarda solo i lavoratori che hanno subito una riduzione dell’orario superiore al 20%.Le imprese che. Tuttavia,L’elenco completo delle aziende ammesse è riportato nell’Allegato 1 della circolare. Le imprese già destinatarie di un decreto ministeriale ma non incluse nell’elenco riceveranno indicazioni specifiche in un secondo momento.La: si applica mensilmente per ogni lavoratore con; vienedenunciati tramite il flusso Uniemens; noncome loe il contributo di solidarietà per previdenza complementare e fondi sanitari (legge n. 166/1991). L’impresa deve inoltree rispettare la parte economica dei contratti collettivi.La circolare chiarisce cheFa eccezione lacon la quale lo sgravio è compatibile limitatamente alla quota di contribuzione datoriale che non è già oggetto di esonero.Per ulteriori dettagli e per consultare tutti gli allegati, è possibile fare riferimento direttamente alla