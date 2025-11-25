Quando i numeri parlano: l’economia delle mafie e il prezzo pagato da Roma

Eni

(Teleborsa) - Il 2% del PIL italiano: questa è la dimensione delcertificata da una ricerca dellanel 2023. Un fatturato di, un passo dietro solo ai giganti dell'economia nazionale come. E in una città come Roma, centro nevralgico del potere politico, solo nel 2024 sono state confiscate in via definitiva 463 aziende, pari a circa il 13,5% del dato nazionale, con un tasso di infiltrazione criminale attestato tra l’1 e il 2,5%.Un chiaro segnale che lee che l'unico modo di fermare questa avanzata passa dall'e dalle nuove generazioni, humus fertile che permette al lavoro di sensibilizzazione e di spinta verso la legalità di attecchire: i ragazzi di oggi saranno i dirigenti d'azienda di domani, gli unici in grado di opporsi al sistema marcio che ha colonizzato il paese.Alva in scena il 28 novembreche parla di memoria e impegno civile in una serata che lega la storia di Peppino Impastato al nostro tempo, ricordando che i nomi vanno pronunciati e difesi, che l'arte può dire "no" con la stessa intensità con cui sa generare bellezza.Protagonista sul palco, che restituisce con autenticità e coraggio la vicenda dello zio, giovane giornalista e attivista ucciso dalla mafia nel 1978, portando sul palco la forza di una testimonianza che attraversa le generazioni.Accanto a lei, laformazione nata nel 2012 e particolarmente attiva su temi di rilevanza sociale: raccontare e ricordare la vicenda di Peppino Impastato non è un esercizio commemorativo, ma un atto politico nel senso più alto, perchè ci chiede di scegliere da che parte stare. La mafia non è musica ricorda che la cultura può essere un argine, un presidio e una scintilla capace di generare comunità.Dopo i successi registrati a Vicenza, con, lo spettacolo approda ora, per la prima volta, a Roma, nello scenario ideale del Teatro Palladium, baluardo di resistenza culturale nel cuore più autentico di Roma, il quartiere Garbatella: salvato da una destinazione d'uso commerciale nei primi anni 2000, il teatro è oggi un polo didattico e centro culturale, gestito dagli studenti dell'Università di Roma Tre.