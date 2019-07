Conti pubblici, Commissione Ue orientata verso una chiusura positiva

(Teleborsa) - Ore decisive per l'esito delche la Commissione europea si avvia a chiudere.Sebbene sia presto per affermare che le decisioni del governo sull'assestamento di bilancio e sul congelamento dei risparmi sulla spesa pubblica quest'anno saranno sufficienti a evitare l'avvio della procedura europea sul debito contro l'Italia, dalle prime notiziePer gli esperti della commissione, tuttavia,Tra le ipotesi al vaglio vi è laIn questo caso dovrebbero essere i ministri delle finanze europee a decidere."I dati certificano la grande solidità della nostra economia, i conti pubblici migliorano, il deficit è in calo, aumentano le entrate, diminuisce la disoccupazione mentre sono in crescita gli occupati, al top da oltre 40 anni. Anche la curva dello spread tra Btp e Bund tedeschi, e con esso i rendimenti dei titoli di Stato decennali, sembra affrontare un'importante fase di calo" ha affermato il Premier."Dopo l'aggiornamento di bilancio fatto ieri in Consiglio dei ministri, ora il governo potrà inviare un documento ufficiale all'Europa mettendo sul piatto, ha sottolineato Conte precisando che tali risorse non sono il frutto del "taglio di spese sociali o altro" ma derivano da "un aumento delle entrate e dei ricavi" e da "risparmi di spesa".