L'Ecopillola di Ferretti - Le previsioni d'Autunno della UE e il giudizio di Moody's sull'Italia

Unicredit

Intesa

Banco BPM

Terna

Acea

(Teleborsa) - Le previsioni d'autunno dellaevidenziano, sia in Italia che in Europa, il problema di una crescita ancora decisamente modesta. Tuttavia è molto importante per il nostro Paese il recente miglioramento del giudizio di Moody's che ha coinvolto anche le nostre principali banche ed alcune aziende primarie. E' quanto emerge dall'ultima, che analizza gli effetti delle previsioni UE e del giudizio dell'agenzia di rating.Secondo le previsioni della Commissione,crescerà quest'anno dell'1,3% e dell'1,2% nel 2026. Più in particolare, lacontinuerà a evidenziare una scarsa crescita del PIL quest'anno +0,2%, che dovrebbe però accelerare nel corso del prossimo biennio a un + 1,2%, grazie al programma di investimenti pubblici previsto. Tutt'altro andamento, invece, previsto dalla Commissione per, che dovrebbero confermarsi come le locomotive europee, con un PIL in crescita nel triennio 2025-2027, sempre al di sopra della linea del 2%.Secondo la Commissione,e dello 0,8% sia nel 2026 che nel 2027, con una, la metà esatta della crescita cumulata prevista per l'Eurozona. Non c'è dubbio che si tratti di un dato non eclatante su cui bisognerà riflettere, ma non siamo certo di fronte a un allarme rosso. Infatti, questoderiva anche da una: utilizzare le scarse risorse a disposizione non tanto per stimolare una crescita di breve periodo subito riassorbibile, ma per consolidare i nostri conti pubblici, così da. E, i risultati di questa impostazione già si vedono. Infatti, la Commissione ha appena approvato il nostro documento programmatico di bilancio, apprezzando in particolare gli sforzi effettuati per la riduzione del nostro deficit. Aspetto non trascurabile perché ci consentirà di uscire dalla procedura di infrazione entro giugno con notevoli benefici anche in termini di maggior fiducia nell'Italia.In questo scenario, appare di particolare importanza ils, che dopo ben 23 anni ha migliorato il rating dell'Italia portandolo a. Alla base del giudizio, appunto, la riduzione del nostro, ma anche la maggiordell'economia italiana a possibili shock esterni. Ora, l'importanza di questo upgrade non deve essere sottovalutata per almeno duemotivi. Il primo motivo riguarda la capacità del giudizio di Moody's digià connessi al miglioramento dei nostri conti pubblici. Il secondo motivo riguarda invece ladi questo giudizio. Infatti, Moody's, a cascata, ha migliorato anche ildelle nostre principali- con ripercussioni positive sia in termini di minor costo della raccolta, sia in termini di maggior supporto alle nostre imprese. Non solo, sempre a cascata, Moody's ha migliorato anche il rating di alcunecomeede questo è un fattore che può avere il suo peso nell'ambito delle acquisizioni delle grandi commesse internazionali come ad esempio quella appena acquisita da Acea per la gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue in Arabia.