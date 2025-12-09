Milano 15:48
Azimut, raccolta netta di 889 milioni a novembre e 18 miliardi da inizio anno
(Teleborsa) - Nel mese di novembre 2025 il Gruppo Azimut ha registrato una raccolta netta di 889 milioni di euro, di cui 705 milioni (79%) destinati alle soluzioni gestite. Il dato da inizio anno si attesta a 18,0 miliardi di euro, in linea con l’obiettivo per l’intero anno fra 28 e 31 miliardi. A fine novembre le masse totali hanno raggiunto 126,9 miliardi, +18% da inizio anno.

Alessandro Zambotti, CEO e CFO del Gruppo, commenta: “Grazie agli sforzi congiunti delle nostre reti di distribuzione globali e delle nostre partnership, Azimut ha registrato un altro mese positivo a novembre, con una raccolta netta chiaramente orientata verso soluzioni gestite. Continuiamo a registrare una crescita sostenibile e ben equilibrata in tutte le linee di business: Integrated Solutions, Global Wealth e Institutional & Wholesale. In Italia abbiamo registrato una robusta crescita organica sia nei mercati pubblici che in quelli privati, sostenuta
dalla chiusura di nuovi fondi che rafforzano la nostra leadership nei private markets. Con € 18 miliardi raccolti da inizio anno, siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo per il 2025 e chiudere l’anno come leader nel settore del risparmio gestito in Italia.”
