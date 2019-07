Vertice Ue, Conte: "Su nomine no a blocchi e logica austerity. Serve visione"

(Teleborsa) - "Ieri dopo un'intensa notte e un giorno, 18 ore e mezza di lavoro, ci siamo aggiornati a oggi, perché abbiamo cercato di far capire ai nostri colleghi che dobbiamo decidere tutti, che non possiamo avviare questa nuova legislatura europea sulla base di decisioni prese da un blocco precostituito di Paesi". Al suo arrivo oggi aper partecipare allaha ribadito le ragioni che lo hanno portato a esprimersi contro il pacchetto di nomine proposto domenica sera sottolineando che"Se l'Italia non partecipa alle decisioni, l'offesa non è al presidente del Consiglio italiano, ma a tutti i milioni di cittadini italiani che hanno regolarmente votato e, come tutti, hanno il diritto a essere rappresentati", ha osservato Conte., e ha ricordato che"Sicuramente – ha proseguito Conte – con questi altri 10 paesi abbiamo sensibilità diverse , non c'è con loro una strategia, un'alleanza precostituita o predefinita. Semplicemente, siamo riusciti a coinvolgere altri paesi, tra cui quelli di Visegrad, ognuno con le sue differenti sensibilità, perché ci siamo ritrovati con un obiettivo comune. Quindi oggi siamo in questo Consiglio europeo consapevoli di poter tutti partecipare alle decisioni".dunque, per creare una minoranza di blocco, erano necessari almeno otto paesi.Riguardo alle nomine Conte ha affermato che bisogna "individuare personalità che sappiano rinnovare il sogno europeo, che abbiano una chiara visione e sappiano esprimerla con coraggio, evitando di rifugiarsi nella angusta logica dell'austerity o affidarsi al primato della finanza. Vogliamo personalità che mettano al centro la crescita, i cittadini, le persone".Parlando di "metodo" Conte ha ribadito la sua contrarietà agli, i "candidati capolista" presentati dai grandi partiti europei per la guida presidenza della Commissione, in quanto con tale criterio "le affiliazioni politiche prevalgono su tutte le altre considerazioni". Per la scelta Conte propone di basarsi suTuttavia riguardo alnon si sbilancia.Sono esclusi, tuttavia,"Sono due persone che io stimo, ma che personalmente mi hanno detto di non essere disponibili", ha detto Conte. Tra ivista l'esigenza di rispettare il criterio della parità di genere, che sempre più leader dicono di sostenere, vi sono soprattutto quelli di alcuneoltre allaex commissaria europea e attualmente direttore esecutivo della Banca Mondiale, che già eri appariva nei vari "pacchetti" di candidati proposti, sembra stia riemergendo lamanaging director del Fmi ed ex ministro delle Finanze francese; e comincia a circolare anche un nome del tutto nuovo: quello dell'attuale ministro della Difesa tedescaex "delfina" della cancelliera Angela Merkel.